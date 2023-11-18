الصين توسع سياسة العبور بدون تأشيرة لتشمل 54 دولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الهيئة الوطنية للهجرة، إن الصين وسّعت سياستها للعبور بدون تأشيرة، لتشمل المواطنين من النرويج للإقامة لمدة تتراوح ما بين 72 إلى 144 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي للدول المشمولة بهذه السياسة إلى 54 دولة.
وأضافت الهيئة، أن المواطنين من 54 دولة معفون من متطلبات التأشيرة أثناء العبور لمدة 72 أو 144 ساعة عند التوجه إلى دولة ثالثة.
وأشارت الهيئة إلى أن بإمكان المواطنين من الدول المذكورة المشاركة في أنشطة قصيرة الأجل مثل السفر وزيارات العمل أثناء الإقامة المجانية بدون تأشيرة.
ويتم حالياً تطبيق سياسة عبور بدون تأشيرة لمدة 72 ساعة في مدن تشانجشا وقويلين وهاربين، بينما يُسمح للمسافرين الدوليين بالعبور في 20 مدينة، بما في ذلك بكين وتيانجين وشيجياتشوانج، تصل إلى 144 ساعة بدون تأشيرة.
وقالت الهيئة، إن الخطوة المذكورة تهدف إلى خدمة الانفتاح عالي المستوى، وتسهيل تنقل الرعايا الصينيين والأجانب وتعزيز التبادلات الدولية.
ومنذ إطلاقها في يناير 2013، سافر أكثر من 500 ألف أجنبي عبر الصين بموجب سياسة الإعفاء من التأشيرة.
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