الصين توسع سياسة العبور بدون تأشيرة لتشمل 54 دولة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الهيئة الوطنية للهجرة، إن الصين وسّعت سياستها للعبور بدون تأشيرة، لتشمل المواطنين من النرويج للإقامة لمدة تتراوح ما بين 72 إلى 144 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي للدول المشمولة بهذه السياسة إلى 54 دولة.

وأضافت الهيئة، أن المواطنين من 54 دولة معفون من متطلبات التأشيرة أثناء العبور لمدة 72 أو 144 ساعة عند التوجه إلى دولة ثالثة.

وأشارت الهيئة إلى أن بإمكان المواطنين من الدول المذكورة المشاركة في أنشطة قصيرة الأجل مثل السفر وزيارات العمل أثناء الإقامة المجانية بدون تأشيرة.

ويتم حالياً تطبيق سياسة عبور بدون تأشيرة لمدة 72 ساعة في مدن تشانجشا وقويلين وهاربين، بينما يُسمح للمسافرين الدوليين بالعبور في 20 مدينة، بما في ذلك بكين وتيانجين وشيجياتشوانج، تصل إلى 144 ساعة بدون تأشيرة.

وقالت الهيئة، إن الخطوة المذكورة تهدف إلى خدمة الانفتاح عالي المستوى، وتسهيل تنقل الرعايا الصينيين والأجانب وتعزيز التبادلات الدولية.

ومنذ إطلاقها في يناير 2013، سافر أكثر من 500 ألف أجنبي عبر الصين بموجب سياسة الإعفاء من التأشيرة.