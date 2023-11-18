إسرائيل تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة خلال ساعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى الشفاء في مدينة غزة خلال ساعة واحدة، حسبما ذكر تلفزيون فلسطين صباح اليوم السبت.
وقال التلفزيون نقلا عن مصادر طبية إن“جيش الاحتلال منح الأطباء والنازحين ساعة لإخلاء مستشفى الشفاء في مدينة غزة”.
وقالت مصادر لوكالة أنباء شينخوا، إن إدارة المستشفى قررت عدم المغادرة إلا مع جميع المرضى.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الوضع الإنساني في مجمع الشفاء منذ ثمانية أيام“كارثي ولا توجد حتى كسرة خبز أو أية إمدادات طعام ولا ماء”.
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