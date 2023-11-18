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إسرائيل تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة خلال ساعة

11/18/2023 4:11:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى الشفاء في مدينة غزة خلال ساعة واحدة، حسبما ذكر تلفزيون فلسطين صباح اليوم السبت.

وقال التلفزيون نقلا عن مصادر طبية إن“جيش الاحتلال منح الأطباء والنازحين ساعة لإخلاء مستشفى الشفاء في مدينة غزة”.

وقالت مصادر لوكالة أنباء شينخوا، إن إدارة المستشفى قررت عدم المغادرة إلا مع جميع المرضى.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الوضع الإنساني في مجمع الشفاء منذ ثمانية أيام“كارثي ولا توجد حتى كسرة خبز أو أية إمدادات طعام ولا ماء”.

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