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خسائر صادرات الاتصالات في كوريا الجنوبية تستمر خلال أكتوبر

11/18/2023 4:11:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفضت بنحو 4.5% في أكتوبر، لتستمر خسائرها المتتالية لمدة 16 شهرا، لتصل إلى 17.1 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بـ17.9 مليار دولار في العام السابق.

وأشارت بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أن ذلك يعد أبطأ انخفاض على أساس سنوي منذ سبتمبر من العام الماضي، عندما تراجعت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.3% عن العام السابق.

وقد ظل الرقم الشهري في انخفاض منذ يوليو من العام الماضي، لكن وتيرة الهبوط تباطأت بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 35.9% في أبريل.

وتراجعت واردات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 12.6 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 4.4 مليار دولار في هذا القطاع.

أ ش أ

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