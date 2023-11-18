خسائر صادرات الاتصالات في كوريا الجنوبية تستمر خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفضت بنحو 4.5% في أكتوبر، لتستمر خسائرها المتتالية لمدة 16 شهرا، لتصل إلى 17.1 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بـ17.9 مليار دولار في العام السابق.
وأشارت بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أن ذلك يعد أبطأ انخفاض على أساس سنوي منذ سبتمبر من العام الماضي، عندما تراجعت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.3% عن العام السابق.
وقد ظل الرقم الشهري في انخفاض منذ يوليو من العام الماضي، لكن وتيرة الهبوط تباطأت بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 35.9% في أبريل.
وتراجعت واردات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 12.6 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 4.4 مليار دولار في هذا القطاع.
أ ش أ
MENAFN18112023000202011048ID1107449594
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