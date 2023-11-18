صندوق التنمية المحلية يقدم 18 مليون جنيه تمويلات حتى نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدم صندوق التنمية المحلية تمويلات لـ919 مشروعاً باستثمارات نحو 18 مليون جنيه، منذ بداية العام المالى الجاري 2023-2024 وحتى شهر نوفمبر الحالى، منها 15 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة
وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأوضح أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق لتنفيذ 113 مشروعاً باستثمارات 2 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بـ108 مشروعاً بقروض 1.9 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ79 مشروعاً بقروض 18 مليون جنيه، ثم محافظة الوادى الجديد بـ73 مشروعاً باستثمارات 1.3 مليون جنيه.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد المشروعات التى مولها الصندوق للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي وحتى بداية شهر نوفمبر الحالى بلغت 575 مشروعاً بنسبة 62.5% من إجمالى المشروعات، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة مطروح، وبلغت 85.7% بمحافظة الجيزة.
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