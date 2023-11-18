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مسؤول أمريكي: إطلاق سراح المحتجزين سيؤدي إلى وقف“مؤثر” للقتال

11/18/2023 4:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) المنامة/PNN- قال بريت مكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.

وأضاف خلال حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين“عندما يطلق سراح المحتجزين ستشهدون تغيرا واضحا”.

وخلال حديثه أمس الجمعة في القمة دعا ولي عهد البحرين حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء وأطفال فلسطينيين، قال إنهم غير مقاتلين، من سجونها.

(رويترز)


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