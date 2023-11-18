مسؤول أمريكي: إطلاق سراح المحتجزين سيؤدي إلى وقف“مؤثر” للقتال

(MENAFN
- Palestine News Network )
المنامة/PNN- قال بريت مكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.
وأضاف خلال حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين“عندما يطلق سراح المحتجزين ستشهدون تغيرا واضحا”.
وخلال حديثه أمس الجمعة في القمة دعا ولي عهد البحرين حماس إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء وأطفال فلسطينيين، قال إنهم غير مقاتلين، من سجونها.
(رويترز)
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