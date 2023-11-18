800 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطتي محولات كهرباء في السادات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ محطتي محولات كهرباء بتكلفة 800 مليون جنيه لتغذية توسعات مدينة السادات.
جاء ذلك، خلال متابعة الجزار، مع المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة السادات، حيث أكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات بالجودة، والمواصفات الفنية المتفق عليها، وتكثيف العمالة بالمواقع لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، والاستفادة من المشروعات.
كما تابع، مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضى الدخل بحى الفردوس بالمدينة، والتي يتم فيها إنشاء 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، بنسبة إنجاز 95%، وبتكلفة استثمارية 562 مليون جنيه.
وقام المهندس ياسر عبدالحليم، بجولة تفقدية بمشروعات البنية الأساسية الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تم المرور على أعمال تنفيذ مشروع 4 خطوط كهرباء هوائية جهد 220 ك.ف، لربط محطات الجهد العالى لتغذية محطة الامتداد السكنى، ومحطة محولات كهرباء الصناعية بقيمة إجمالية 410 ملايين جنيه، كما تم المرور على محطة محولات الامتداد السكنى الجارى تنفيذها بقيمة اجمالية بلغت 385 مليون جنيه وبنسبه إنجاز 95%.
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