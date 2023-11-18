800 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطتي محولات كهرباء في السادات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ محطتي محولات كهرباء بتكلفة 800 مليون جنيه لتغذية توسعات مدينة السادات.

جاء ذلك، خلال متابعة الجزار، مع المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة السادات، حيث أكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات بالجودة، والمواصفات الفنية المتفق عليها، وتكثيف العمالة بالمواقع لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، والاستفادة من المشروعات.

كما تابع، مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضى الدخل بحى الفردوس بالمدينة، والتي يتم فيها إنشاء 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، بنسبة إنجاز 95%، وبتكلفة استثمارية 562 مليون جنيه.

وقام المهندس ياسر عبدالحليم، بجولة تفقدية بمشروعات البنية الأساسية الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تم المرور على أعمال تنفيذ مشروع 4 خطوط كهرباء هوائية جهد 220 ك.ف، لربط محطات الجهد العالى لتغذية محطة الامتداد السكنى، ومحطة محولات كهرباء الصناعية بقيمة إجمالية 410 ملايين جنيه، كما تم المرور على محطة محولات الامتداد السكنى الجارى تنفيذها بقيمة اجمالية بلغت 385 مليون جنيه وبنسبه إنجاز 95%.