فوز جوزيف بواكاي في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا

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- Akhbar Al Khaleej) أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا فوز المرشح جوزيف بواكاي (78 عاما) بولاية رئاسية تمتد لست سنوات.
وذكرت لجنة الانتخابات إن بواكاي حصل على 50.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.1 بالمئة للرئيس الحالي جورج ويا، بعد فرز جميع الأصوات تقريبا في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.
وقد أقر الرئيس الليبيري جورج ويا في وقت متأخر الجمعة بنتيجة الانتخابات وفوز منافسه.
وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي نتائج متقاربة بين المتنافسين، بنسبة تزيد قليلا عن 43٪ وبفارق 7126 صوتا لشاغل المنصب.
وكان بواكاي خسر أمام ويا نجم كرة القدم السابق في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2017.
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