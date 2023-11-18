فوز جوزيف بواكاي في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا فوز المرشح جوزيف بواكاي (78 عاما) بولاية رئاسية تمتد لست سنوات.

وذكرت لجنة الانتخابات إن بواكاي حصل على 50.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.1 بالمئة للرئيس الحالي جورج ويا، بعد فرز جميع الأصوات تقريبا في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.

وقد أقر الرئيس الليبيري جورج ويا في وقت متأخر الجمعة بنتيجة الانتخابات وفوز منافسه.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي نتائج متقاربة بين المتنافسين، بنسبة تزيد قليلا عن 43٪ وبفارق 7126 صوتا لشاغل المنصب.

وكان بواكاي خسر أمام ويا نجم كرة القدم السابق في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2017.

