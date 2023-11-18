فيليب لازاريني: ((أصبح الوقود اليوم مرادف للحياة))

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MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) UNRWA事務局長がガザ戦闘に言及「燃料不足、命に直結」Italiano (it) Philippe Lazzarini: "Il carburante è ormai sinonimo di vita a Gaza"Français (fr) Philippe Lazzarini: ((Le carburant est aujourd'hui synonyme de vie à Gaza)) (الأصلي)English (en) Philippe Lazzarini: 'fuel is now synonymous with life'

وكان المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السويسري فيليب لازاريني، في جنيف يوم الخميس للتنديد أمام الدول الأعضاء بالعواقب المميتة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وبينما تكبد الموظفون الإنسانيون في منظمته خسائر فادحة في الأرواح، فإنه يعتقد أنه لا يوجد مكان آمن في الجيب الفلسطيني. التقينا به في جنيف وأجرينا معه هذه المقابلة:

swissinfo: صرحتم يوم الاثنين إنه من دون توفّر الوقود، ستوقف الأونروا العمليات الإنسانية في قطاع غزة في غضون 48 ساعة. ما هو الوضع اليوم ؟

فيليب لازاريني: لم يعد لدينا وقود لإنتاج مياه الشرب. اضطرت محطتان كبيرتان لتوفير مياه الشرب وتحلية مياه البحر إلى التوقف عن العمل، مما حرم حوالي 70٪ من سكان جنوب غزة من مياه الشرب. في صباح الخميس، أبلغتنا بلدية رفح [جنوب غزة] أن مولدات مضخات معالجة مياه الصرف الصحي لم تعد تعمل.

لذلك تبدأ هذه المياه في التدفق في الشارع. لقد أصدرنا تنبيها قبل يومين بأن بعض الخدمات الضرورية ستتوقّف، وهذا ما يحدث. نحن نعلم أن عدم الوصول إلى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي يؤدي إلى انتشار الأوبئة.

يجب أن نتصرف الآن. أصبح الوقود اليوم مرادفًا للحياة ؛ ويسمح بإنتاج المياه، وتشغيل المستشفيات، وصناعة الخبز في المخابز. وكلما طال انتظارنا، كلما أصبح حصار غزة السبب الرئيسي للوفاة في القطاع.

على وجه التحديد، يوم الجمعة، لن يكون لديكم ما يكفي من الوقود لعملياتكم -

قد لا تزال لدينا الوسائل يوم الجمعة فقط، ولكن ليس يوم السبت، لتفريغ الشاحنات عند معبر رفح. لكننا لن نتمكن من إرسال الشاحنات من مستودعات البضائع لدينا إلى المدارس المختلفة حيث لدينا ملاجئ.

في الوقت الحالي، لا يسمح لنا الوقود المستلم [من إسرائيل] إلا بعملية نقل البضائع التي توصلها قوافل المساعدات إلى الجانب المصري من محطة رفح إلى مستودعاتنا.

الأونروا هي المنظمة الإنسانية الرئيسية في غزة. كيف عاشت فرقك على الأرض في الأسابيع القليلة الماضية ؟

لدينا 13 ألف موظفا فلسطينيا في قطاع غزة. إنهم مرعوبون تمامًا بسبب القصف المروّع. تغيرت حياتهم تمامًا بين عشية وضحاها. اليوم، القليل من سكان غزة من يتصوّر مستقبله في القطاع.

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في خمسة عشر عامًا، مروا بستة حروب. لكن الحرب الحالية لا نظير لها.وهي الأشد تدميراً. واليوم، فإن أي مواطن من سكان غزة يستطيع أو يجد وسيلة لمغادرة قطاع غزة، في رأيي، لن يتردد في القيام بذلك.

هناك أيضا نقص في الوقود اللازم للاتصالات السلكية واللاسلكية. هل يمكنك التواصل مع فرق العمل ؟

نعم، لأن مسؤولينا في غزة لديهم هواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وبالتالي فهم متصلون بشبكة مختلفة. لكن لم يعد بإمكانهم التواصل مع فرقهم في الميدان، مما يجعل عملياتنا صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة. لأنه بدون تنسيق العمليات، ودون ((تنسيق مسبق))، أي إخطار السلطات العسكرية الإسرائيلية على الفور، تصبح تحركات فرقنا مخاطرة كبيرة.

قُتل 103 من عمال الإغاثة التابعين للأونروا منذ 7 أكتوبر. رقم غير مسبوق للأمم المتحدة. هل لا يزال من الممكن العمل بأمان في غزة ؟

لا يوجد أمن في غزة. لا يوجد مكان آمن. إنه المكان الوحيد في العالم الذي لا يستطيع فيه الفارون من الحرب عبور الحدود، وليس لديهم مكان يذهبون إليه. حتى الآن، كانوا يذهبون إلى مرافق الأمم المتحدة والأونروا. لكن هذه المرافق اليوم مكتظة تماما.

وحتى منشآتنا أصيبت بالقذائف أو الصواريخ. وتضرر أكثر من 60 منها وقتل أكثر من 60 شخصا وأصيب المئات. لذلك حتى منشآت الأمم المتحدة ليست ذلك الملاذ الآمن الذي اعتقد الناس أنهم متاح لهم.

800 ألف لاجئ في مدارس الأونروا. هل أنتم قادرون على تغطية احتياجاتهم ؟

لا. تتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. غادر معظم الناس في اللحظة الأخيرة، وتركوا كل شيء وراءهم، ووصلوا بدون ممتلكات. لم يعد هناك سوق محلي، ولم يعد هناك المزيد من السلع الأساسية المتاحة.

هناك حاليا كثافة سكانية كبيرة في جنوب القطاع، وهو مزدحم مرتين كما كان من قبل. الظروف الصحية مروّعة. تخيل أن يكون 800 شخص لكل مرحاض. عليك أن تنتظر ثلاث ساعات قبل أن تتمكن من الذهاب، ولا يوجد ماء.

اليوم، نحاول توفير ما هو أساسي جدا: الماء. إنه لأمر مروع أن ترى بأم عينيك طفلاً يتوسل للحصول على قطرات من الماء. يبدو الأمر كما لو أنهم جُردوا من كرامتهم في أقل من 24 ساعة.

اعتمد مجلس الأمن يوم الأربعاء قرارا يدعو إلى فترات هدنة وممرات إنسانية. بعد فشل عدة قرارات، هذا خبر سار.

كنا نفضل صدور قرار منذ البداية. لكن رغم ذلك، نحن نرحب بهذا التطوّر لأنه يدعو إلى فترات توقف إنسانية متكررة في الاعمال العدائية، نأمل أن تكون أطول وأطول لتمهيد الطريق لوقف حقيقي لإطلاق النار.