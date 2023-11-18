فيليب لازاريني: ((أصبح الوقود اليوم مرادف للحياة))

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UNRWA事務局長がガザ戦闘に言及「燃料不足、命に直結」
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Philippe Lazzarini: "Il carburante è ormai sinonimo di vita a Gaza"
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Philippe Lazzarini: ((Le carburant est aujourd'hui synonyme de vie à Gaza)) (الأصلي)
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Philippe Lazzarini: 'fuel is now synonymous with life'
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وكان المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السويسري فيليب لازاريني، في جنيف يوم الخميس للتنديد أمام الدول الأعضاء بالعواقب المميتة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وبينما تكبد الموظفون الإنسانيون في منظمته خسائر فادحة في الأرواح، فإنه يعتقد أنه لا يوجد مكان آمن في الجيب الفلسطيني. التقينا به في جنيف وأجرينا معه هذه المقابلة:
swissinfo: صرحتم يوم الاثنين إنه من دون توفّر الوقود، ستوقف الأونروا العمليات الإنسانية في قطاع غزة في غضون 48 ساعة. ما هو الوضع اليوم ؟
فيليب لازاريني: لم يعد لدينا وقود لإنتاج مياه الشرب. اضطرت محطتان كبيرتان لتوفير مياه الشرب وتحلية مياه البحر إلى التوقف عن العمل، مما حرم حوالي 70٪ من سكان جنوب غزة من مياه الشرب. في صباح الخميس، أبلغتنا بلدية رفح [جنوب غزة] أن مولدات مضخات معالجة مياه الصرف الصحي لم تعد تعمل.
لذلك تبدأ هذه المياه في التدفق في الشارع. لقد أصدرنا تنبيها قبل يومين بأن بعض الخدمات الضرورية ستتوقّف، وهذا ما يحدث. نحن نعلم أن عدم الوصول إلى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي يؤدي إلى انتشار الأوبئة.
يجب أن نتصرف الآن. أصبح الوقود اليوم مرادفًا للحياة ؛ ويسمح بإنتاج المياه، وتشغيل المستشفيات، وصناعة الخبز في المخابز. وكلما طال انتظارنا، كلما أصبح حصار غزة السبب الرئيسي للوفاة في القطاع.
على وجه التحديد، يوم الجمعة، لن يكون لديكم ما يكفي من الوقود لعملياتكم -
قد لا تزال لدينا الوسائل يوم الجمعة فقط، ولكن ليس يوم السبت، لتفريغ الشاحنات عند معبر رفح. لكننا لن نتمكن من إرسال الشاحنات من مستودعات البضائع لدينا إلى المدارس المختلفة حيث لدينا ملاجئ.
في الوقت الحالي، لا يسمح لنا الوقود المستلم [من إسرائيل] إلا بعملية نقل البضائع التي توصلها قوافل المساعدات إلى الجانب المصري من محطة رفح إلى مستودعاتنا.
الأونروا هي المنظمة الإنسانية الرئيسية في غزة. كيف عاشت فرقك على الأرض في الأسابيع القليلة الماضية ؟
لدينا 13 ألف موظفا فلسطينيا في قطاع غزة. إنهم مرعوبون تمامًا بسبب القصف المروّع. تغيرت حياتهم تمامًا بين عشية وضحاها. اليوم، القليل من سكان غزة من يتصوّر مستقبله في القطاع.
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في خمسة عشر عامًا، مروا بستة حروب. لكن الحرب الحالية لا نظير لها.وهي الأشد تدميراً. واليوم، فإن أي مواطن من سكان غزة يستطيع أو يجد وسيلة لمغادرة قطاع غزة، في رأيي، لن يتردد في القيام بذلك.
هناك أيضا نقص في الوقود اللازم للاتصالات السلكية واللاسلكية. هل يمكنك التواصل مع فرق العمل ؟
نعم، لأن مسؤولينا في غزة لديهم هواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وبالتالي فهم متصلون بشبكة مختلفة. لكن لم يعد بإمكانهم التواصل مع فرقهم في الميدان، مما يجعل عملياتنا صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة. لأنه بدون تنسيق العمليات، ودون ((تنسيق مسبق))، أي إخطار السلطات العسكرية الإسرائيلية على الفور، تصبح تحركات فرقنا مخاطرة كبيرة.
قُتل 103 من عمال الإغاثة التابعين للأونروا منذ 7 أكتوبر. رقم غير مسبوق للأمم المتحدة. هل لا يزال من الممكن العمل بأمان في غزة ؟
لا يوجد أمن في غزة. لا يوجد مكان آمن. إنه المكان الوحيد في العالم الذي لا يستطيع فيه الفارون من الحرب عبور الحدود، وليس لديهم مكان يذهبون إليه. حتى الآن، كانوا يذهبون إلى مرافق الأمم المتحدة والأونروا. لكن هذه المرافق اليوم مكتظة تماما.
وحتى منشآتنا أصيبت بالقذائف أو الصواريخ. وتضرر أكثر من 60 منها وقتل أكثر من 60 شخصا وأصيب المئات. لذلك حتى منشآت الأمم المتحدة ليست ذلك الملاذ الآمن الذي اعتقد الناس أنهم متاح لهم.
800 ألف لاجئ في مدارس الأونروا. هل أنتم قادرون على تغطية احتياجاتهم ؟
لا. تتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. غادر معظم الناس في اللحظة الأخيرة، وتركوا كل شيء وراءهم، ووصلوا بدون ممتلكات. لم يعد هناك سوق محلي، ولم يعد هناك المزيد من السلع الأساسية المتاحة.
هناك حاليا كثافة سكانية كبيرة في جنوب القطاع، وهو مزدحم مرتين كما كان من قبل. الظروف الصحية مروّعة. تخيل أن يكون 800 شخص لكل مرحاض. عليك أن تنتظر ثلاث ساعات قبل أن تتمكن من الذهاب، ولا يوجد ماء.
اليوم، نحاول توفير ما هو أساسي جدا: الماء. إنه لأمر مروع أن ترى بأم عينيك طفلاً يتوسل للحصول على قطرات من الماء. يبدو الأمر كما لو أنهم جُردوا من كرامتهم في أقل من 24 ساعة.
اعتمد مجلس الأمن يوم الأربعاء قرارا يدعو إلى فترات هدنة وممرات إنسانية. بعد فشل عدة قرارات، هذا خبر سار.
كنا نفضل صدور قرار منذ البداية. لكن رغم ذلك، نحن نرحب بهذا التطوّر لأنه يدعو إلى فترات توقف إنسانية متكررة في الاعمال العدائية، نأمل أن تكون أطول وأطول لتمهيد الطريق لوقف حقيقي لإطلاق النار.
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