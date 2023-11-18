الصفدي: حرب الاحتلال على غزة عدوان سافر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إن حرب الاحتلال في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر.



وأضاف الصفدي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة:" أنه لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن للاحتلال".



وتابع :"لا أفهم كيف يمكن للاحتلال أن تحقق هدفه بتدمير حماس".

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

