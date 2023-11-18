الصفدي: حرب الاحتلال على غزة عدوان سافر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، إن حرب الاحتلال في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر.
وأضاف الصفدي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة:" أنه لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن للاحتلال".
وتابع :"لا أفهم كيف يمكن للاحتلال أن تحقق هدفه بتدمير حماس".
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.
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