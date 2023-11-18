الصفدي يكشف حقيقة ارسال قوات عربية إلى غزة

الصفدي يكشف حقيقة ارسال قوات عربية إلى غزة
التاريخ
11/18/2023 3:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان إسرائيل تضع نفسها فوق القانون، مشددا على أن العرب لن يرسلوا قوات إلى غزة.
واشار الصفدي في تصريحات خلال حوار المنامة بالبحرين على انه يجب وقف الحرب على غزة فورا وحماية المدنيين .
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