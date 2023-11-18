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المبعوث الأميركي: نرفض تهجير أهالي غزة

11/18/2023 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك :"نرفض تهجير أهالي غزة أو تقليص مساحة القطاع ولا نقبل بإعادة إسرائيل احتلاله ".
واضاف ان إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين سيؤدي إلى وقف للقتال في غزة.
واشار الى ان زيادة المساعدات إلى غزة وتوقف القتال سيتحققان عندما يتم إطلاق سراح المحتجزين.

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