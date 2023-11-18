المبعوث الأميركي: نرفض تهجير أهالي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك :"نرفض تهجير أهالي غزة أو تقليص مساحة القطاع ولا نقبل بإعادة إسرائيل احتلاله ".
واضاف ان إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين سيؤدي إلى وقف للقتال في غزة.
واشار الى ان زيادة المساعدات إلى غزة وتوقف القتال سيتحققان عندما يتم إطلاق سراح المحتجزين.
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