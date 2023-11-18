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الاحتلال يعتقل شقيقين من بيرزيت

11/18/2023 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شقيقين من بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وفجرت الباب الرئيسي لمنزل المواطن الفلسطيني زهير الزهيري واعتقلت نجليه إبراهيم (25 عاما)، ومحمد (20 عاما) وهو طالب في جامعة بلدة بيرزيت.
وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بطريقة وحشية، ودمروا محتوياته، وهددوا عائلة الزهيري بالقتل، كما داهم الجنود عدة منازل في القرية.

وفا

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