الاحتلال يعتقل شقيقين من بيرزيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شقيقين من بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وفجرت الباب الرئيسي لمنزل المواطن الفلسطيني زهير الزهيري واعتقلت نجليه إبراهيم (25 عاما)، ومحمد (20 عاما) وهو طالب في جامعة بلدة بيرزيت.
وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بطريقة وحشية، ودمروا محتوياته، وهددوا عائلة الزهيري بالقتل، كما داهم الجنود عدة منازل في القرية.
وفا
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