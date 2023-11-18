شاهد ثعبان ضخم طوله متران داخل شباك صيد أسماك في السودان

شاهد ثعبان ضخم طوله متران داخل شباك صيد أسماك في السودان
التاريخ
11/18/2023 3:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فوجئ صياد أسماك بإحدى مناطق شمال السودان بوجود ثعبان مُختبئ داخل شباك الصيد التي سحبها من جوف نهر النيل.
وقد وقعت الحادثة في منطقة حسينارتي الواقعة على بعد 224 كلم تقريباً بالاتجاه الشمالي للخرطوم، عندما فُوجئ صياد أسماك هناك بثعبان ضخم مختبئ داخل الشباك.
لبنان 24
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