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شاهد ثعبان ضخم طوله متران داخل شباك صيد أسماك في السودان

11/18/2023 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فوجئ صياد أسماك بإحدى مناطق شمال السودان بوجود ثعبان مُختبئ داخل شباك الصيد التي سحبها من جوف نهر النيل.

وقد وقعت الحادثة في منطقة حسينارتي الواقعة على بعد 224 كلم تقريباً بالاتجاه الشمالي للخرطوم، عندما فُوجئ صياد أسماك هناك بثعبان ضخم مختبئ داخل الشباك.




لبنان 24

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