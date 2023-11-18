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سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

11/18/2023 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية قصف واستهداف آليات عسكرية اسرائيلية حيث اكدت مسبقا انها تقف الى جانب كتائب القسام منذ اعلان عملية طوفان الاقصى


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