سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية
التاريخ
11/18/2023 3:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.
وتستمر حركة المقاومة الفلسطينية قصف واستهداف آليات عسكرية اسرائيلية حيث اكدت مسبقا انها تقف الى جانب كتائب القسام منذ اعلان عملية طوفان الاقصى
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