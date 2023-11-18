-->

Saturday, 18 November 2023 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان صادر عن سلاح الجو الملكي الأردني

11/18/2023 3:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلّم سلاح الجو الملكي ، الدفعة الأولى المكونة من 5 مروحيات BELL 505، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدِّمة على التحليق بطائرات المروحية في كلّية الملك حسين الجوّية.
وقال قائد سلاح الجو الملكي: "يُسعدنا تسلُّم الدفعة الأولى من طائرة BELL 505 لتنضم إلى أسطولنا الجديد، إذ نتطلّع لتوفير واحدة من أفضل منصّات التدريب لصالح طيّارينا، وتشكّل هذه الطائرات جزءا من عملية التطوير والتحديث على العملية التدريبية التي نسعى إليها من خلال توفير أحدث الأنظمة والأسلحة لنواكب الجيوش والأسلحة المتطورة وتنفيذ المهام الموكلة إلينا بمستوى عالٍ من الاحترافية ولتعزير قدرات سلاح الجو الملكي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18112023000208011052ID1107449466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث