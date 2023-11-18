بيان صادر عن سلاح الجو الملكي الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلّم سلاح الجو الملكي ، الدفعة الأولى المكونة من 5 مروحيات BELL 505، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدِّمة على التحليق بطائرات المروحية في كلّية الملك حسين الجوّية.
وقال قائد سلاح الجو الملكي: "يُسعدنا تسلُّم الدفعة الأولى من طائرة BELL 505 لتنضم إلى أسطولنا الجديد، إذ نتطلّع لتوفير واحدة من أفضل منصّات التدريب لصالح طيّارينا، وتشكّل هذه الطائرات جزءا من عملية التطوير والتحديث على العملية التدريبية التي نسعى إليها من خلال توفير أحدث الأنظمة والأسلحة لنواكب الجيوش والأسلحة المتطورة وتنفيذ المهام الموكلة إلينا بمستوى عالٍ من الاحترافية ولتعزير قدرات سلاح الجو الملكي.
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