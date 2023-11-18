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نتفليكس تلغي 5 مسلسلات دفعة واحدة!

11/18/2023 3:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "نتفليكس" أنها ستلغي 5 عروض لمسلسلات، بعد إعادة التقييم المالي.
وبعد سبعة أشهر من إضرابات هوليوود التي أدت إلى تباطؤ التصوير، اتخذت منصة البث المباشر قراراً نهائياً بشأن العروض التي لن يتم تجديدها لموسم آخر.

وغالبية المسلسلات تم عرضها موسم واحد فقط حتى الآن، ومن المحتمل أن يتم اختيارها للحذف لأنها لم تجتذب جمهوراً كبيراً بما يكفي.

وتشمل المسلسلات التي ستلغي نتفليكس بثها الدراما الكوميدية Glamorous إلى جانب مسلسلات الرسوم المتحركة Agent Elvis, Farzar and Captain Fall. كما سيكون عرض Shadow and Bone من بين العروض الملغاة للموسم الجديد.
وجاءت هذه الأخبار على الرغم من وصول Shadow and Bone إلى قمة قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس. يعتمد العرض الخيالي على سلسلة كتب من تأليف Leigh Bardugo ويتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة أصيبوا بالحزن بسبب الإلغاء.

لبنان 24

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