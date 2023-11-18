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الأونروا: شحنة الوقود المقررة لغزة لا تكفي إطلاقا

11/18/2023 3:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن متحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قولها إن الـ 60 ألف لتر من الوقود المقرر إدخالها إلى قطاع غزة غير كافية إطلاقا.

ويستمر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبدأت شنّ عمليات برية اعتبارا من 27 من الشهر نفسه.

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