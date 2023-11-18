الأونروا: شحنة الوقود المقررة لغزة لا تكفي إطلاقا

الأونروا: شحنة الوقود المقررة لغزة لا تكفي إطلاقا
التاريخ
11/18/2023 3:10:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن متحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قولها إن الـ 60 ألف لتر من الوقود المقرر إدخالها إلى قطاع غزة غير كافية إطلاقا.
ويستمر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبدأت شنّ عمليات برية اعتبارا من 27 من الشهر نفسه.
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