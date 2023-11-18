بوريل: السلطة الفلسطينية الوحيدة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، السبت، إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأضاف بوريل خلال مشاركته في حوار المنامة الأمني في البحرين أنه يتردد عند الحديث عن حل الدولتين ليس لأنه لا يؤمن به ولكن لأننا نتحدث عنه منذ 30 عاماً ولم يحدث شيء.
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