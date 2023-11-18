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بوريل: السلطة الفلسطينية الوحيدة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب

11/18/2023 3:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، السبت، إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأضاف بوريل خلال مشاركته في حوار المنامة الأمني في البحرين أنه يتردد عند الحديث عن حل الدولتين ليس لأنه لا يؤمن به ولكن لأننا نتحدث عنه منذ 30 عاماً ولم يحدث شيء.

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