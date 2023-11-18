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حماس تنعى احد قادتها

11/18/2023 3:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة القيادي أحمد بحر الذي استشهد أمس الجمعة متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي.


وقالت الحركة في بيان إن بحر استشهد "بعد أن رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، التي سطرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى".

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