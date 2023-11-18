حماس تنعى احد قادتها
التاريخ
11/18/2023 3:10:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة القيادي أحمد بحر الذي استشهد أمس الجمعة متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي.
وقالت الحركة في بيان إن بحر استشهد "بعد أن رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، التي سطرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى".
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