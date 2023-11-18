تقرير أممي: تصاعد عنف مستوطني الضفة الغربية تزامناً مع حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أظهر تقرير عن "المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) أن حالات القتل والتشريد وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية تصاعدت بشكل كبير، بالتزامن مع حرب غزة.

وسجل التقرير 251 هجوماً شنه مستوطنون ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأوضح أن ما يقرب من نصف الحوادث كانت القوات الإسرائيلية فيه إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم بشكل فعال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

ومنذ بدء حرب غزة، قتلت القوات الإسرائيلية 191 فلسطينياً في الضفة، بينهم 51 طفلاً، فيما قُتل ثمانية آخرون من بينهم طفل على يد المستوطنين.

وقال التقرير إن حوالي 66% من "الوفيات" وقعت خلال المواجهات التي أعقبت عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم، وإن 24% منها كانت في سياق مظاهرات تضامنية مع غزة.

وأصابت القوات الإسرائيلية 2684 فلسطينيا في الضفة، من بينهم ما لا يقل عن 287 طفلاً، أكثر من نصفهم في سياق المظاهرات، كما أصيب 74 فلسطينياً آخرين على يد المستوطنين.

وبحسب التقرير، تم تهجير حوالي 143 أسرة فلسطينية تنتمي إلى 15 مجتمعاً بدوياً، وتضم 1014 شخصاً، من بينهم 388 طفلاً، كما تم تهجير 143 آخرين من بينهم 72 طفلاً؛ نتيجة هدم المنازل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بحجة عدم وجود تصاريح.



