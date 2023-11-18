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الصفدي: الأردن سيفعل كل ما يلزم لمنع تهجير الفلسطينيين

11/18/2023 3:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) المنامة/PNN- حذر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم السبتن من أن الأردن“سيفعل كل ما يلزم” لمنع تهجير الفلسطينيين في ظل الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف أثناء حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين“لن نسمح أبدا بحدوث ذلك، وبالإضافة إلى أنه جريمة حرب فإنه سيكون تهديدا مباشرا لأمننا القومي”.

(رويترز)


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