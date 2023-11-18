الصفدي: الأردن سيفعل كل ما يلزم لمنع تهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
المنامة/PNN- حذر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم السبتن من أن الأردن“سيفعل كل ما يلزم” لمنع تهجير الفلسطينيين في ظل الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وأضاف أثناء حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين“لن نسمح أبدا بحدوث ذلك، وبالإضافة إلى أنه جريمة حرب فإنه سيكون تهديدا مباشرا لأمننا القومي”.
(رويترز)
MENAFN18112023000205011050ID1107449459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.