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مديرة يونيسف: النزاع في غزة فريد من نوعه

11/18/2023 3:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN- صرحت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بأن النزاع الذي تشهده غزة، فريد من نوعه لأن المدنيين الفلسطينيين باتوا محاصرين داخل القطاع.

وقالت راسل في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الجمعة في إشارة إلى أحداث غزة: "هذا وضع فريد من نوعه لأنه في الكثير من الأماكن (التي تشهد القتال) يمكن للناس المغادرة، ولكن هنا (في غزة) لا يمكنهم الفرار إلى أي مكان. إنهم ببساطة محاصرون".

وشددت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، والتي قامت مؤخرا بزيارة غزة، على أن الناس في القطاع لا يحصلون على ما يحتجوته من الماء والغذاء والأدوية، مطالبة بضمان حرية الوصول الإنساني لموظفي المنظمة الأممية إلى المحتاجين في أرجاء غزة.

وقالت راسل إنها تخطط للعودة إلى المنطقة في غضون أسابيع قليلة، وذلك بعد أن منعها حادث سير من زيارة إسرائيل خلال جولتها السابقة في المنطقة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.

المصدر: CNN

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