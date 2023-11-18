مديرة يونيسف: النزاع في غزة فريد من نوعه

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- صرحت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بأن النزاع الذي تشهده غزة، فريد من نوعه لأن المدنيين الفلسطينيين باتوا محاصرين داخل القطاع.
وقالت راسل في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الجمعة في إشارة إلى أحداث غزة: "هذا وضع فريد من نوعه لأنه في الكثير من الأماكن (التي تشهد القتال) يمكن للناس المغادرة، ولكن هنا (في غزة) لا يمكنهم الفرار إلى أي مكان. إنهم ببساطة محاصرون".
وشددت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، والتي قامت مؤخرا بزيارة غزة، على أن الناس في القطاع لا يحصلون على ما يحتجوته من الماء والغذاء والأدوية، مطالبة بضمان حرية الوصول الإنساني لموظفي المنظمة الأممية إلى المحتاجين في أرجاء غزة.
وقالت راسل إنها تخطط للعودة إلى المنطقة في غضون أسابيع قليلة، وذلك بعد أن منعها حادث سير من زيارة إسرائيل خلال جولتها السابقة في المنطقة.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.
المصدر: CNN
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