النفط يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.. وبرنت يسجل عند 80.6 دولارا للبرميل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط أكثر من 4% في تعاملات أمس الجمعة، منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1% إلى 80.61 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.99 دولار، أي 4.1%، إلى 75.89 دولار.
وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.
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