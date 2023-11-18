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النفط يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.. وبرنت يسجل عند 80.6 دولارا للبرميل

11/18/2023 3:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط أكثر من 4% في تعاملات أمس الجمعة، منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1% إلى 80.61 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.99 دولار، أي 4.1%، إلى 75.89 دولار.
وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.




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