تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي تُرجح رفع المزيد من الفائدة الشهر المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إنه على الرغم من تزايد الأدلة على أن التضخم يتباطأ، إلا أنها ليست مستعدة بعد لاستبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
وقال كولينز: "من أجل عودة التضخم إلى 2% في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون صبورا وحازما، ولن أستبعد المزيد من التشديد".
وقد يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على قدر أكبر من الوضوح بشأن حالة الاقتصاد في الأسابيع المقبلة، مع بيانات جديدة عن التضخم وسوق العمل التي يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تظهر هدوءا ولكن ليس انهيارا.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في 11 من كانون الاول المقبل، وهو آخر اجتماع له لهذا العام.
MENAFN18112023000208011052ID1107449456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.