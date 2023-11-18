تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي تُرجح رفع المزيد من الفائدة الشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إنه على الرغم من تزايد الأدلة على أن التضخم يتباطأ، إلا أنها ليست مستعدة بعد لاستبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.



وقال كولينز: "من أجل عودة التضخم إلى 2% في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون صبورا وحازما، ولن أستبعد المزيد من التشديد".

وقد يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على قدر أكبر من الوضوح بشأن حالة الاقتصاد في الأسابيع المقبلة، مع بيانات جديدة عن التضخم وسوق العمل التي يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تظهر هدوءا ولكن ليس انهيارا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في 11 من كانون الاول المقبل، وهو آخر اجتماع له لهذا العام.