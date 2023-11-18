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الفلبين: مقتل 6 على الأقل جراء زلزال بقوة 6.7 درجة

11/18/2023 3:05:27 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 09:32


قال مسؤولو إدارة الكوارث في الفلبين اليوم السبت إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد أمس الجمعة بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ارتفع إلى ستة أشخاص، في حين لايزال البحث مستمرا عن مفقودين.


وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بعدد من البنايات، وأدى إلى سقوط أجزاء من مبان وانهيارات أرضية أوقعت قتلى. بينما يبحث رجال الإنقاذ عن شخصين فقدا بعد وقوع انهيار أرضي.


وأوضح مسؤولو إدارة الكوارث إن إمدادات الكهرباء عادت وأصبحت معظم الطرق صالحة للعمل.


وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن الزلزال وقع قبالة جزيرة مينداناو على عمق 60 كيلومترا


وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.

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