الفلبين: مقتل 6 على الأقل جراء زلزال بقوة 6.7 درجة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 09:32
قال مسؤولو إدارة الكوارث في الفلبين اليوم السبت إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد أمس الجمعة بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ارتفع إلى ستة أشخاص، في حين لايزال البحث مستمرا عن مفقودين.
وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا بعدد من البنايات، وأدى إلى سقوط أجزاء من مبان وانهيارات أرضية أوقعت قتلى. بينما يبحث رجال الإنقاذ عن شخصين فقدا بعد وقوع انهيار أرضي.
وأوضح مسؤولو إدارة الكوارث إن إمدادات الكهرباء عادت وأصبحت معظم الطرق صالحة للعمل.
وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن الزلزال وقع قبالة جزيرة مينداناو على عمق 60 كيلومترا
وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.
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