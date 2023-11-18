الصين تتصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 10:24

تقترب الصين من تصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم خلال العام الجاري، حيث تجاوزت صادراتها من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى 3.9 مليون وحدة.

وبلغ حجم صادرات الصين من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.

وسجل حجم الصادرات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 59.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون وحدة.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية اليوم السبت، قوله إن الصين ستصبح بالتأكيد أكبر مُصدّر للسيارات في العالم في العام الجاري.

وأضاف وانغ خلال تصريحات في معرض قوانغتشو الدولي الـ21 للسيارات الذي افتُتح يوم الجمعة الماضي في مدينة قوانغتشو، أن صناعة السيارات في الصين خطت خطوة قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.

وأوضح أن قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية بلغت 1.56 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2001، بحصة عالمية بلغت 0.65 في المائة، بينما اقترب هذا الرقم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5 في المائة من الإجمالي العالمي.