القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية: معرض (مراعي 6) منصّة تسويقية وترويجية للمنتج البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور إبراهيم يوسف القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أهمية إقامة معرض البحرين للإنتاج الحيواني "مراعي"، والذي يرفد مختلف الجهود الهادفة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في مملكة البحرين.

وشدد على أن الاهتمام بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقا من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، مشيرا إلى ما تشكله هذه المعارض من منصات تسويقية وترويجية للمنتج البحريني، وفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الثروة الحيوانية والدواجن والطيور .

وأوضح القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بأن العمل مستمر لتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، ورفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلا عن تقديم المحفزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، حيث يشكل معرض "مراعي" بنسخته السادسة فرصة لتسليط الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها مملكة البحرين على هذا الصعيد.

وأضاف أن المعرض يعتبر أحد المحطات البارزة في خارطة المعارض المحلية التي تقدم المشاريع الحيوية والخدمية والترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ووجهة للمستثمرين في مجال الأمن الغذائي، في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من ريادة في مجال مرابط الخيل والسلالات النادرة للخيل العربية التي لا توجد إلا في المملكة، إضافة للسلالات النادرة لبعض أنواع الماعز والأغنام والدواجن والطيور لدى بعض المربين البحرينيين.