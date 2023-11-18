القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية: معرض (مراعي 6) منصّة تسويقية وترويجية للمنتج البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور إبراهيم يوسف القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أهمية إقامة معرض البحرين للإنتاج الحيواني "مراعي"، والذي يرفد مختلف الجهود الهادفة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وشدد على أن الاهتمام بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقا من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، مشيرا إلى ما تشكله هذه المعارض من منصات تسويقية وترويجية للمنتج البحريني، وفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الثروة الحيوانية والدواجن والطيور .
وأوضح القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بأن العمل مستمر لتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، ورفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلا عن تقديم المحفزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، حيث يشكل معرض "مراعي" بنسخته السادسة فرصة لتسليط الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها مملكة البحرين على هذا الصعيد.
وأضاف أن المعرض يعتبر أحد المحطات البارزة في خارطة المعارض المحلية التي تقدم المشاريع الحيوية والخدمية والترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ووجهة للمستثمرين في مجال الأمن الغذائي، في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من ريادة في مجال مرابط الخيل والسلالات النادرة للخيل العربية التي لا توجد إلا في المملكة، إضافة للسلالات النادرة لبعض أنواع الماعز والأغنام والدواجن والطيور لدى بعض المربين البحرينيين.
MENAFN18112023000055011008ID1107449443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.