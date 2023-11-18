مرض تنفسي «غير معتاد» يصيب الكلاب في عدة ولايات أمريكية

تحقق مختبرات بيطرية في عدة ولايات في مرض تنفسي غير عادي يصيب الكلاب، وتشجع السكان على اتخاذ الاحتياطات الأساسية للحفاظ على صحة حيواناتهم الأليفة بينما يحاول الأطباء البيطريون تحديد السبب الذي يجعل الحيوانات مريضة.

ولايات أوريغون وكولورادو ونيوهامبشاير من بين الولايات التي شهدت حالات إصابة بالمرض الذي تسبب في أمراض تنفسية دائمة والتهاب رئوي ولا يستجيب للمضادات الحيوية. أعراض أمراض الجهاز التنفسي لدى الكلاب تشمل السعال والعطس وإفرازات من الأنف أو العين والخمول. يتطور بعض حالات الالتهاب الرئوي بسرعة، مما يجعل الكلاب مريضة جدا خلال 24 إلى 36 ساعة.

وثقت وزارة الزراعة في ولاية أوريغون أكثر من 200 حالة إصابة بالمرض منذ منتصف أغسطس.

وشجعت أصحاب الحيوانات الأليفة على الاتصال بالطبيب البيطري إذا كان لديهم كلبا مريضا وطلبت من الأطباء البيطريين التابعين للدولة الإبلاغ عن الحالات في أقرب وقت ممكن. وتعمل الوكالة مع باحثين حكوميين والمختبر الوطني للخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لمعرفة أسباب الأمراض.

قال كيرت ويليامز، مدير مختبر أوريغون للتشخيص البيطري بجامعة ولاية أوريغون، إن كلابا نفقت. لكن من دون طريقة واضحة لتعريف المرض أو إجراء اختبار له، قال إنه من الصعب تحديد عدد من نفق بسبب شكل حاد من العدوى.

وجه ويليامز رسالة بسيطة لأصحاب الكلاب: "لا داعي للذعر". وقال أيضا إنه يجب على أصحاب الكلاب التأكد من حصول حيواناتهم الأليفة على اللقاحات، بما في ذلك تلك التي تحمي من أمراض الجهاز التنفسي المختلفة.

نشرت المختبرات في جميع أنحاء البلاد نتائجها في محاولة لتحديد السبب.

يقوم ديفيد نيدل، كبير علماء الأمراض البيطرية في مختبر نيو هامبشاير للتشخيص البيطري بجامعة نيو هامبشاير، بالتحقيق في المرض الغامض لمدة عام تقريبا.