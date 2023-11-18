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تغريم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار للسماح برفع علم كوريا الشمالية

11/18/2023 3:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تغريم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار أمريكي للسماح لكوريا الشمالية برفع علمها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين، رغم الحظر المفروض عليها لعدم الامتثال لقواعدها.

وكانت الوكالة الدولية (وادا) التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، منعت عام 2021 كوريا الشمالية من استضافة أحداث دولية كبرى، أو رفع علمها في المحافل الدولية، باستثناء الألعاب الأولمبية والبارالمبية، لعدم اعتماد برنامج فاعل لمكافحة المنشطات.

لكن وادا قالت ان علم كوريا الشمالية رفرف طوال النسخة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية التي أقيمت في هانغجو الصينية في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الافتتاح والختام وتوزيع الميداليات.

قال بيان وادا "رغم التذكير عدة مرات من قبل وادا قبل وخلال الألعاب، رفض المجلس الأولمبي الآسيوي الامتثال".
ولم يعلّق المجلس الأولمبي الآسيوي على هذا القرار، ولديه ثلاثة أسابيع للطعن به.

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