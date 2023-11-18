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212 شهيدا بالضفة منذ طوفان الاقصى

11/18/2023 3:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استشهد فلسطيني متأثرا بجروح سابقة في جنين، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 212 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن قوات من الجيش والشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) قضت على عدد من المسلحين في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.


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