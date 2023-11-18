212 شهيدا بالضفة منذ طوفان الاقصى
التاريخ
11/18/2023 3:00:13 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد فلسطيني متأثرا بجروح سابقة في جنين، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 212 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جانبه، قال جيش الاحتلال إن قوات من الجيش والشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) قضت على عدد من المسلحين في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.
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