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بلدية الشارقة تؤكد السيطرة التامة على تجمعات مياه الأمطار

11/18/2023 2:22:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت بلدية مدينة الشارقة السيطرة على تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الشارقة بفضل المعدات والآليات المتنوعة وكوادر العمل التي تواصل العمل على مدار الساعة وفقاً لخطة الطوارئ التي وضعتها البلدية من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان التابعة لها في كافة القطاعات.

وأفاد خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين أن العمل مستمر على مدار الساعة لسحب التجمعات من كافة الطرق والشوارع في مدينة الشارقة باستخدام الصهاريج والمضخات وتصريف المياه من خلال فتحات التصريف وأحواض التجميع ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والسيطرة على تجمعات المياه ما يعكس الكفاءة العالية في التعامل مع حالات الطوارئ.

ونوّه السويدي إلى أن البلدية تتعامل مع جميع البلاغات وتعمل الفرق في الميدان منذ ساعات الفجر الأولى بالتعاون مع الجهات المعنية التي تذبل جهوداً كبيرة في كافة المناطق مشيداً بالتنسيق المشترك وتعاون الجمهور بالالتزام بالتعليمات والإرشادات.

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