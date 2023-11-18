البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس الأسرع في جولة التجارب الحرة الأخيرة في لاس فيجاس

سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى الحلقة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الليلة الماضية بينما تتواصل الإثارة مع عودة البطولة إلى المدينة الأمريكية بعد غياب استمر لنحو 40 عاما.

وتفوق راسل على جميع أقرانه بعد أن سجل زمنا قدره دقيقة واحدة و34.093 ثانية في مضمار حلبة ذا ستريب في النسخة الأولى للسباق وتقدم مباشرة على الأسترالي الشاب أوسكار بياستري سائق مكلارين في حين احتل لوجان سارجنت سائق وليامز المركز الثالث.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة المركز الرابع بعد تفوقه في البداية على الجميع بينما حصل زميله في رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز على المركز الخامس مباشرة قبل أليكس ألبون سائق وليامز.

واصطدمت سيارة ألبون بأحد الجدران ما تسبب في انفصال أحد إطاراتها. وربما يكون لهذا الحادث تأثير على آمال ألبون في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق لاحقا.

وبسبب الحادث خرجت الأعلام الصفراء وتوقفت الجولة قبل خمس دقائق من نهايتها.

واحتل سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقا المركز السابع تلاه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات.

وإذا فاز فرستابن بسباق لاس فيجاس فإنه سيكون الانتصار رقم 18 له هذا الموسم وبه سيعزز رقمه القياسي كما أنه سيكون الفوز رقم 53 في مسيرته وبه سيعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات سابقا وسيتقدم نتيجة لذلك إلى المركز الثالث في قائمة السائقين الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ البطولة.

ويتصدر القائمة لويس هاميلتون (103 انتصارات) ومايكل شوماخر (91 انتصارا).

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