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5 شهداء وإصابتان جراء قصف الاحتلال مقر فتح بمخيم بلاطة

11/18/2023 2:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخران، الليلة، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.

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