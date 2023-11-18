5 شهداء وإصابتان جراء قصف الاحتلال مقر فتح بمخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخران، الليلة، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفاد مراسلنا، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.
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