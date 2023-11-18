في اليوم الــــ43 للحرب على غزة... يعطي إنذارا لإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الــــ43،
ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات، وفجر اليوم السبت، قصف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 28 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.
وواصلت قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات.
الاحتلال يمهل طواقم مستشفى الشفاء والمرضى والنازحين ساعة للإخلاء
قال مصدر طبي في مجمع الشفاء بمدينة غزة، صباح اليوم السبت، إن "جيش الاحتلال يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة".
الداخلية بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 26 بقصف الاحتلال لشقق سكنية بمدينة حمد بخانيونس
قالت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم السبت، في بيان، إن "عدد الشهداء ارتفع إلى 26 مواطنا و23 إصابة خطيرة بقصف ثلاثة شقق سكنية بمدينة حمد بخانيونس، تعود لعائلات أبو حطب والمباشر وحسنين".
كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، منازل، ومركزا ثقافيا، ومسجدا وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.
وقالت مصادر محلية، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.
كما استهدف الطيران الحربي للاحتلال المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.
وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط منطقة أبو إسكندر، ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.
وتواصل طائرات الاحتلال الحربية شن حزاما ناريا على بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون، شمال القطاع.
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