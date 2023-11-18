في اليوم الــــ43 للحرب على غزة... يعطي إنذارا لإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الــــ43،ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات، وفجر اليوم السبت، قصف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 28 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات.



الاحتلال يمهل طواقم مستشفى الشفاء والمرضى والنازحين ساعة للإخلاء

قال مصدر طبي في مجمع الشفاء بمدينة غزة، صباح اليوم السبت، إن "جيش الاحتلال يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة".

الداخلية بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 26 بقصف الاحتلال لشقق سكنية بمدينة حمد بخانيونس

قالت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم السبت، في بيان، إن "عدد الشهداء ارتفع إلى 26 مواطنا و23 إصابة خطيرة بقصف ثلاثة شقق سكنية بمدينة حمد بخانيونس، تعود لعائلات أبو حطب والمباشر وحسنين".

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، منازل، ومركزا ثقافيا، ومسجدا وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

كما استهدف الطيران الحربي للاحتلال المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط منطقة أبو إسكندر، ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية شن حزاما ناريا على بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون، شمال القطاع.



