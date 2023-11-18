الطقس: أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط أمطار محلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق المناطق الشمالية والساحلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الأجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
والإثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال المنخفض الجوي المقبل يومي الأحد والاثنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وشدة سرعة الرياح.
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