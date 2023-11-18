الطقس: أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط أمطار محلية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق المناطق الشمالية والساحلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الأجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والإثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال المنخفض الجوي المقبل يومي الأحد والاثنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وشدة سرعة الرياح.