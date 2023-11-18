الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي الأمراض في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف/PNN- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة "المنهكين والضعفاء".
وأضاف تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس"، لقد "التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة".
وأكد غيبرييسوس أن "فرقنا ستواصل العمل معا بشكل وثيق لخدمة سكان غزة بأفضل ما في وسعنا".
وتابع إن "الصحة العالمية والأونروا تواصلان الدعوة إلى حماية الصحة والمدنيين، وقبل كل شيء إلى وقف إطلاق النار".
ويشكل الافتقار إلى المياه والصرف الصحي والحصول على الرعاية الصحية الأساسية والوقود وغيرها من الضروريات، خطرا شديدا لبدء انتشار الأمراض بين السكان المنهكين والضعفاء بالفعل، حسب المصدر نفسه.
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