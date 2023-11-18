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الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي الأمراض في قطاع غزة

11/18/2023 2:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة "المنهكين والضعفاء".

وأضاف تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس"، لقد "التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة".

وأكد غيبرييسوس أن "فرقنا ستواصل العمل معا بشكل وثيق لخدمة سكان غزة بأفضل ما في وسعنا".

وتابع إن "الصحة العالمية والأونروا تواصلان الدعوة إلى حماية الصحة والمدنيين، وقبل كل شيء إلى وقف إطلاق النار".

ويشكل الافتقار إلى المياه والصرف الصحي والحصول على الرعاية الصحية الأساسية والوقود وغيرها من الضروريات، خطرا شديدا لبدء انتشار الأمراض بين السكان المنهكين والضعفاء بالفعل، حسب المصدر نفسه.


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