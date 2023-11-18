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الموجزز55

11/18/2023 2:12:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) -في اليوم الــــ43 للحرب على غزة... جيش الاحتلال يواصل شن غارات عنيفةة على مناطق متفرقة في قطاع غزة متسببا بوقوع المزيد من الشهداء والجرحى

-جيش الاحتلال يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة".

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة "المنهكين والضعفاء".

-استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخران، الليلة، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس. والاضراب الشامل يعم المحافظة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق المناطق الشمالية والساحلية،

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