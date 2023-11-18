(MENAFN
- Palestine News Network )
-في اليوم الــــ43 للحرب على غزة... جيش الاحتلال يواصل شن غارات عنيفةة على مناطق متفرقة في قطاع غزة متسببا بوقوع المزيد من الشهداء والجرحى
-جيش الاحتلال يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة".
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة "المنهكين والضعفاء".
-استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخران، الليلة، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس. والاضراب الشامل يعم المحافظة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق المناطق الشمالية والساحلية،
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