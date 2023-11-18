قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في بيت لحم
التاريخ
11/18/2023 2:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت، سبعة عمال من قطاع غزة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجبعة وداهمت منزلا يعود لاحد المواطنين الفلسطينيين من عائلة مشاعلة، واعتقلت سبعة عمال، دون معرفة اسمائهم .
وفا
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