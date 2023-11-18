-->

Saturday, 18 November 2023 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينذر مستشفى الشفاء بالاخلاء خلال ساعة

11/18/2023 2:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة وفقا لما اكد مصدر طبي لموقع الجزيرة .


وكان قد افاد رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بـغزة أحمد مفيد المخللاتي بتصريحات مسبقة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسرقة عدد من الجثث من داخل مجمع الشفاء الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.


وقال المخللاتي للجزيرة إن أغلب الجرحى والمرضى في قسم العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي توفوا لانقطاع الأكسجين والوقود. وأضاف أن هناك 36 طفلا خدجا يعانون من الأمراض لعدم توفر المياه والأدوية.

ويستمر عدوان الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي لعدة ايام حيث قام بقصف محيطة لأكثر من مرة واقتحام مبانيه بزعم تنفيذ عمليات حول وجود مختطفين بداخله .

MENAFN18112023000208011052ID1107449369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث