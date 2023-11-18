الاحتلال ينذر مستشفى الشفاء بالاخلاء خلال ساعة

MENAFN - Al Wakeel News)انذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة وفقا لما اكد مصدر طبي لموقع الجزيرة .



وكان قد افاد رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بـغزة أحمد مفيد المخللاتي بتصريحات مسبقة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسرقة عدد من الجثث من داخل مجمع الشفاء الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.



وقال المخللاتي للجزيرة إن أغلب الجرحى والمرضى في قسم العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي توفوا لانقطاع الأكسجين والوقود. وأضاف أن هناك 36 طفلا خدجا يعانون من الأمراض لعدم توفر المياه والأدوية.



ويستمر عدوان الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي لعدة ايام حيث قام بقصف محيطة لأكثر من مرة واقتحام مبانيه بزعم تنفيذ عمليات حول وجود مختطفين بداخله .