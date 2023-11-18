جلسة عامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أمس الجمعة، جلسة عامة غير رسمية بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، بناء على طلب من البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.
وفي كلمته التي افتتح فيها الجلسة، أكد رئيس الجمعية العامة، ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار الإنساني بشكل فوري، وعلى ضرورة العمل وفقا للمبادئ التي أُنشأت الأمم المتحدة لدعمها، ولإنقاذ الأرواح والأجيال المقبلة من الحرب.
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