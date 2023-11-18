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مسؤول أممي: الأزمة في غزة هي اختبار صعب من أجل الإنسانية

11/18/2023 2:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، اليوم السبت، إن الأزمة في غزة هي اختبار صعب للاحتلال والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل الإنسانية.


وأكد غيبريسوس أن منظمة الصحة أنشئت لتعزيز السلام في العالم مكررا دعوته إلى إنهاء هذا الصراع.


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