مسؤول أممي: الأزمة في غزة هي اختبار صعب من أجل الإنسانية

مسؤول أممي: الأزمة في غزة هي اختبار صعب من أجل الإنسانية
التاريخ
11/18/2023 2:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، اليوم السبت، إن الأزمة في غزة هي اختبار صعب للاحتلال والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل الإنسانية.
وأكد غيبريسوس أن منظمة الصحة أنشئت لتعزيز السلام في العالم مكررا دعوته إلى إنهاء هذا الصراع.
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