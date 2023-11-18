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تحركات في بريطانيا لتنظيم 100 مسيرة تضامنا مع غزة

11/18/2023 2:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يخطط تحالف "أوقفوا الحرب" في بريطانيا ليوم حراك وطني تضامنا مع الشعب الفلسطيني اليوم السبت، وذلك عبر أكثر من 100 مسيرة في أنحاء البلاد بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في لندن كما حدث في الأسابيع الماضية.
ومن المقرر أن تشهد لندن وحدها 10 فعاليات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.




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