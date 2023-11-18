تحركات في بريطانيا لتنظيم 100 مسيرة تضامنا مع غزة
التاريخ
11/18/2023 2:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يخطط تحالف "أوقفوا الحرب" في بريطانيا ليوم حراك وطني تضامنا مع الشعب الفلسطيني اليوم السبت، وذلك عبر أكثر من 100 مسيرة في أنحاء البلاد بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في لندن كما حدث في الأسابيع الماضية.
ومن المقرر أن تشهد لندن وحدها 10 فعاليات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
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