قفزة على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر الشراء
التاريخ
11/18/2023 2:11:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم السبت 40 قرشاً ، حيث وصل لـسعر 40.2 للبيع للمواطنين مقابل 38.5 للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.8 للبيع للمواطنين مقابل 32.8 للشراء منهم ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
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