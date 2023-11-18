رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي في غزة - من داخل المستشفى- إن قوات الاحتلال أبلغتهم بأن عليهم إخلاء المجمع من الموظفين والمرضى والجرحى.
وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هناك حالة هلع وخوف شديدة لكنه أكد أن الأطباء لن يغادروا المستشفى إلا مع المرضى.
وذكر مصدر طبي ان جيش الاحتلال انذر الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة
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