-->

Saturday, 18 November 2023 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى

11/18/2023 2:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي في غزة - من داخل المستشفى- إن قوات الاحتلال أبلغتهم بأن عليهم إخلاء المجمع من الموظفين والمرضى والجرحى.


وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هناك حالة هلع وخوف شديدة لكنه أكد أن الأطباء لن يغادروا المستشفى إلا مع المرضى.

وذكر مصدر طبي ان جيش الاحتلال انذر الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة


MENAFN18112023000208011052ID1107449362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث