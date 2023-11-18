رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي في غزة - من داخل المستشفى- إن قوات الاحتلال أبلغتهم بأن عليهم إخلاء المجمع من الموظفين والمرضى والجرحى.



وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هناك حالة هلع وخوف شديدة لكنه أكد أن الأطباء لن يغادروا المستشفى إلا مع المرضى.

وذكر مصدر طبي ان جيش الاحتلال انذر الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة