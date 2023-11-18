فيديو مروّع لامرأة... ضربتها صاعقة رعديّة وتُوفيت على الفور في كولومبيا

فيديو مروّع لامرأة... ضربتها صاعقة رعديّة وتُوفيت على الفور في كولومبيا
التاريخ
11/18/2023 2:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة تعرّض إمرأة في كولومبيا، لصاعقة رعديّة.
وبحسب رواد مواقع التواصل، فإنّ المرأة تُوفيت على الفور.
لبنان 24
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