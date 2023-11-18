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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من طوباس

11/18/2023 2:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من مدينة طوباس خلال اقتحامها.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الفلسطينيين فواز ومثقال أبو دواس للضغط على نجليهما المطلوبين لتسليم نفسيهما، علما أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت المواطنين الفلسطينيين المذكورين أكثر من مرة سابقا خلال الاقتحامات المتكررة للمدينة وكانت تفرج عنهما لاحقا.
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، بعد منتصف الليلة، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وخلال ذلك استشهد الشاب عمر خضر شحروري، بالإضافة إلى إصابة شابين آخرين.




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