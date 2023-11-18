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وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت

11/18/2023 2:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي، وصول جثامين 63 شهيدًا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة فجر السبت.


ونقلت قناة الجزيرة، أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات قرب مركز الكلى مقابل المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.
يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ43، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة.


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