وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت

وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت
التاريخ
11/18/2023 2:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي، وصول جثامين 63 شهيدًا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة فجر السبت.
ونقلت قناة الجزيرة، أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات قرب مركز الكلى مقابل المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.
يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ43، إذ لا يزال يستهدف المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة.
MENAFN18112023000208011052ID1107449359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.