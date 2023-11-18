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الدفاع الروسية: تدمير مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

11/18/2023 2:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، قد أعلن صباح السبت، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي لطائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة أونشسكي بالمقاطعة.

وأشار حاكم المنطقة إلى أنه لم تقع أية إصابات أو دمار نتيجة لذلك.
وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

روسيا اليوم

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