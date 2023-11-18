ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 اكتوبر إلى 212 شهيداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 6 فلسطينيين، ليل الجمعة السبت، بالضفة الغربية المحتلة برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 212 شهيداً.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "الطواقم الطبية في مستشفى طوباس التركي الحكومي تعلن استشهاد الشاب عمر الشحروري، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام المدينة.
وفجر اليوم السبت، اقتحمت قوة الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة برفقة جرافات عسكرية.
MENAFN18112023000208011052ID1107449357
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.