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ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 اكتوبر إلى 212 شهيداً

11/18/2023 2:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 6 فلسطينيين، ليل الجمعة السبت، بالضفة الغربية المحتلة برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 212 شهيداً.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "الطواقم الطبية في مستشفى طوباس التركي الحكومي تعلن استشهاد الشاب عمر الشحروري، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام المدينة.


وفجر اليوم السبت، اقتحمت قوة الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة برفقة جرافات عسكرية.


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