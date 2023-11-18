قُطع الاتصال .. حمى الله غزة واهلها
التاريخ
11/18/2023 2:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قٌطع الاتصال بقطاع غزة الحبيب جراء العدوان المتواصل .. حمى الله غزة واهلها
MENAFN18112023000208011052ID1107449356
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